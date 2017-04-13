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«Литовский интерес – двигаться вместе с одинаковой скоростью». Политолог Янавичюс о «Европе двух скоростей»

13.04.2017 - 23:20

Лауринас Янавичюс, преподаватель Института международных отношений (Литва), доктор политических наук в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Госпожа Меркель заявила, как раз вот, во время празднования 60-летия Евросоюза о новой стратегии разных скоростей. Когда те, кто больше могут, больше и делают. В том числе, появились и критические высказывания. В частности, я читал о том, что польские журналисты писали о том, что это  своего рода, разделяет, скажем, членов Евросоюза на высшую лигу и, скажем там, первую ил вторую лигу. Как Вы можете прокомментировать эту стратегию?

Лауринас Янавичюс, преподаватель Института международных отношений (Литва), доктор политических наук:
Без перемен нельзя, в принципе. И мы тоже переживаем эти перемены. В Греции это случилось. Мы видим, некоторые страны тоже не совсем довольны – что-то делают, пытаются выставлять свои национальные интересы, как они их называют, выше европейских.

Пока ещё не совсем ясно, что это значит и к чему это приведёт.

И, да, в Европейском союзе сейчас есть такая дискуссия: можно ли и надо ли превращать Европейский союз в Европу разных скоростей. С литовской стороны, нам это никак не выгодно, мы этого не хотим. И наш интерес, литовский интерес – продолжать двигаться вместе.

С одинаковой скоростью?

Лауринас Янавичюс:
С одинаковой скоростью, конечно. И в нашем понимании это было бы лучше всего для всех. Но, если ты начинаешь что-то искать, как бы, другие пути – это может тоже привести к новым проблемам.

А тот механизм, который мы имели уже 60 лет – он работал, работает.

И в том или ином образовании тоже будет работать. Потому что не можем мы стоять вместе. Как начали в 1957 году. Так и оставаться в той же системе.

Полностью интервью смотрите здесь

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