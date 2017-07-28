новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Ливни и наводнения в Индии с начала года унесли жизни 600 граждан, 226 тысяч живут во временных лагерях

28.07.2017 - 13:28

Новости Индии. Ливни и наводнения в Индии с начала года унесли жизни шести сотен граждан. Покинуть свои дома и перебраться во временные лагеря стихия заставила 226 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нанесен огромный экономический ущерб. Разрушены тысячи зданий, пострадали посевные площади. В последние дни муссонные дожди лишь усиливаются. Власти выделили почти 80 миллионов долларов пострадавшим округам. Компенсации будут выплачены семьям пострадавших и погибших. Большая вода продолжает уносить жизни. Накануне в одной из деревень спасатели обнаружили тела 17 человек.

Ливни и наводнения в Индии с начала года унесли жизни 600 граждан, 226 тысяч живут во временных лагерях

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В 3 федеральных землях Германии чтобы остановить наводнение выкачивают из зданий воду и возводят заграждения из мешков с песком
В 3 федеральных землях Германии чтобы остановить наводнение выкачивают из зданий воду и возводят заграждения из мешков с песком
Из-за «внезапного» наводнения в Аризоне погибли 9 человек
Из-за «внезапного» наводнения в Аризоне погибли 9 человек
Сильные наводнения и оползни в Китае: ущерб составил более 40 млн долларов
Сильные наводнения и оползни в Китае: ущерб составил более 40 млн долларов
Около полутысячи домов в Японии оказались под водой из-за вышедших из берегов рек
Около полутысячи домов в Японии оказались под водой из-за вышедших из берегов рек
Из-за наводнений в Новой Зеландии эвакуировали 1500 человек
Из-за наводнений в Новой Зеландии эвакуировали 1500 человек
Атлантический шторм в Великобритании привел к затоплению графства Корнуолл, люди спасались на крышах домов
Атлантический шторм в Великобритании привел к затоплению графства Корнуолл, люди спасались на крышах домов
Сильнейший ливень обрушился на Стамбул: затоплено метро и нижние этажи зданий
Сильнейший ливень обрушился на Стамбул: затоплено метро и нижние этажи зданий
Наводнение в Японии: на острове Хонсю объявлено о полной эвакуации целого города
Наводнение в Японии: на острове Хонсю объявлено о полной эвакуации целого города
Все новости по теме Наводнение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru