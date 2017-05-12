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Логистический центр площадью более 50 тысяч квадратных метров откроют 12 мая в китайско-белорусском индустриальном парке

12.05.2017 - 08:32

Новости Беларуси. Логистический центр площадью более 50 тысяч квадратных метров откроют 12 мая в китайско-белорусском индустриальном парке. Он станет первым крупным объектом совместного проекта и позволит размещать продукцию, как резидентам «Великого камня», так и международным перевозчикам. Совсем скоро в индустриальном парке в эксплуатацию сдадут еще выставочный комплекс, гостиницу. В июне там начнут возведение поликлиники, проектного института и центра инноваций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Логистический центр площадью более 50 тысяч квадратных метров откроют 12 мая в китайско-белорусском индустриальном парке

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