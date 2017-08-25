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Лондонский «Арсенал» и немецкий «Кёльн» едут в Беларусь: итоги жеребьевки групповой стадии Лиги Европы

25.08.2017 - 20:57

Новости Беларуси. Через месяц в нашу страну приедет лондонский «Арсенал». А чуть позже – немецкий «Кёльн» и сербская «Црвена Звезда». Таковы итоги жеребьевки групповой стадии Лиги Европы, которая состоялась сегодня днем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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Свою первую игру на групповой стадии борисовчане проведут в Белграде против «Црвены Звезды» 14-го сентября.

Ровно через две недели на «Борисов-Арену» пожалует звёздный «Арсенал», затем 19 октября и 2 ноября нашего чемпиона ожидают спаренные матчи с Кёльном. В конце осени состоится визит в Беларусь команды из Сербии, а завершат групповой раунд парни Александра Ермаковича в Лондоне. 

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