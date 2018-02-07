﻿ «Лось – завелось и понеслось». В Минске появилась новая служба такси: почему выбрали такое название | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

«Лось – завелось и понеслось». В Минске появилась новая служба такси: почему выбрали такое название

07.02.2018 - 12:02

«Лось – завелось и понеслось». Под таким девизом на белорусский рынок выходит новая диспетчерская служба такси. Согласитесь, такси «Лось» – звучит довольно забавно. Наверняка создатели нового бренда очень хорошо понимают, что шуток по этому поводу будет немало. И скорее всего, эти люди и сами обладают юмористическим складом ума.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – генеральный директор частного предприятия "Руником-С" – Анатолий Нагорный и заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам частного предприятия "Руником-С" – Игорь Есис.

Как выбрали название? Чем такси «Лось» будет привлекать клиентов? Как будут привлекать водителей? Что нужно кандидату для того, чтобы работать водителем данного такси? Какие благотворительные акции проводит такси?

Подробности – в видеоматериале.

В Минске появилось новая служба такси: почему выбрали такое название и в чем ее преимущество?
Игорь Есис
Фото. Игорь Есис
Анатолий Нагорный
Фото. Анатолий Нагорный

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Жизнь заиграла новыми красками. Репортаж СТВ о Центре микрохирургии глаза VOKA, победившем в конкурсе «Брэнд года» в номинации «Открытие года»
Жизнь заиграла новыми красками. Репортаж СТВ о Центре микрохирургии глаза VOKA, победившем в конкурсе «Брэнд года» в номинации «Открытие года»
«Наши клиенты находятся под надежной защитой». Завод газовых котлов «Victory» получил звание «Брэнд года»
«Наши клиенты находятся под надежной защитой». Завод газовых котлов «Victory» получил звание «Брэнд года»
Как две пары из Минска выиграли внедорожники? Реальная история
Как две пары из Минска выиграли внедорожники? Реальная история
Новогодний подарок для всей семьи: в Минске прошло космическое Бонстик-шоу – большой репортаж
Новогодний подарок для всей семьи: в Минске прошло космическое Бонстик-шоу – большой репортаж
3-миллионным пассажиром «Белавиа» оказалась 12-летняя гомельчанка Полина Захарченко
3-миллионным пассажиром «Белавиа» оказалась 12-летняя гомельчанка Полина Захарченко
«Наша цель – дойти до каждого белорусского покупателя – стала еще ближе»: «Евроопт» открыл 500-й магазин в Октябрьском
«Наша цель – дойти до каждого белорусского покупателя – стала еще ближе»: «Евроопт» открыл 500-й магазин в Октябрьском
Будущее за технологиями, будущее за молодежью: 20 лучших инновационных проектов для школы выбрали в Беларуси
Будущее за технологиями, будущее за молодежью: 20 лучших инновационных проектов для школы выбрали в Беларуси
Весь декабрь 95 бензин по цене 92: новая АЗС в Витебске
Весь декабрь 95 бензин по цене 92: новая АЗС в Витебске
Все новости по теме Реклама
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru