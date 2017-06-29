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Лов сома в Минской области разрешен со 2 июля

29.06.2017 - 19:07

Новости Беларуси. Природохранники Минщины напоминают о запрете на лов во время нереста. Только в 2017 году в столичной области в сети браконьеров попало около полутонны рыбы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ

Заведены уголовные дела. Теплые месяцы – время нереста и один из самых напряженных периодов для инспекторов.

Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:
В июне по области действует запрет на вылов сома, который нерестится гораздо позже остальных рыб.

Но добывать его можно будет уже со второго июля.

Вадим Калинкович, заместитель начальника Березинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:
На территории Березинского района протекает полноводная река Березина длиной более 76 километров.

Количество нарушений падает немного, но год на год не приходится: браконьеры становятся более изобретательными.

Нам помогают местные люди, небезразличные к природе. Желательно, чтобы таких людей было побольше. Природа одна, и мы хотим сохранить ее для всех, для наших детей, для будущего.

Лов сома в Минской области разрешен со 2 июля

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