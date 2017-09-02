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«Лучше писать 12-14-ым шрифтом»: как ребёнку правильно работать за компьютером?

02.09.2017 - 17:38

Новости Беларуси. Сколько можно детям заниматься за компьютером и как это нужно делать, рассказали в программе «Теледоктор».

Ольга Кашпар, офтальмолог:
За планшетом, конечно, лучше не сидеть, потому что  маленький экран и большая очень нагрузка идёт на глазки. За компьютером можно заниматься, но с перерывами: полчаса позанимались – сделали перерыв, отдохнули. Расстояние от экрана до глаз должно составлять 45 сантиметров приблизительно, не меньше.

Экран должен немножко находиться выше уровня головы.

Надо смотреть за посадкой, чтобы держать осанку. Если работают, например, в Word дети, набирают какой-то текст, то лучше писать 12-14-ым шрифтом при масштабе 100%.  

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