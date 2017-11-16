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Лучшему учителю 2017 года Светлане Румянцевой вручили «Хрустального журавля» и ключи от машины

16.11.2017 - 14:48

Новости Беларуси. 16 ноября в Минске состоялась торжественная церемония вручения лучшему учителю года главной награды республиканского конкурса – «Хрустального журавля». Почетное звание в этом году у Светланы Румянцевой – учителя из Новополоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, вместе с заветным призом педагогу достались и ключи от новенького автомобиля. Подарки Светлане Румянцевой от имени Президента вручил вице-премьер Василий Жарко.

Педагог без малого четверть века преподает белорусский язык и литературу. К слову, победитель – представитель семейной династии: у доски стоят мама и две сестры. На очереди – дочь, которая в этом году заканчивает педагогический ВУЗ. Потому «Хрустальный журавль» сначала «полетит» на малую родину Светланы Леонидовны.

Светлана Румянцева, победитель конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь 2017»:
Я думаю, гэты журавель як сімвал духоўнай пераемнасці нашай дынастыі, як сімвал творчасці, мудрасці, высакародных парыванняў будзе радаваць не толькі маю матулю, мяне сясцёр, але і маю дачку.

Светлана Румянцева уверена: главное – гореть любимым делом, а успех – приятный побочный эффект большой работы над собой. Кстати, вести вперед педагог действительно умеет. По ее стопам идут и ученики: только среди выпускников прошлого года шестеро выбрали педагогическую стезю.

Лучшему учителю 2017 года Светлане Румянцевой вручили «Хрустального журавля» и ключи от машины

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