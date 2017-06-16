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Лучшие медики Минска получили заслуженные награды накануне своего профессионального праздника

16.06.2017 - 20:50

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника в столице наградили лучших медиков. В системе здравоохранения города трудится около 40 тысяч специалистов, которые внедряют самые современные технологии лечения и профилактики заболеваний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

16 июня во Дворце Республики лучшие врачи города, многие из которых отдали медицине не один десяток лет, получили заслуженные награды.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
В праздничный день хочется поблагодарить людей за работу прежде всего. Строительство и реконструкция новых учреждений, подготовка медицинских кадров, внедрение новых технологий, развитие электронного здравоохранения – все эти проекты, безусловно, реализуются в столице.

Юрий Цемахов, заведующий онкохирургическим отделением № 2 УЗ «Минский городской клинический диспансер»:
Мы заняты очень и, в общем-то, на себя вообще не обращаем внимания. И хочется повстречать своих коллег, посмотреть, кто как выглядит спустя какие-то годы, кто достиг каких-то успехов.

Марина Шкроб, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи УЗ «5-я городская клиническая больница»:
Работа у нас очень непростая, ответственная, сложная. Акушеры-гинекологи отвечают за жизнь сразу двоих людей. И поэтому мы очень ценим те моменты, когда мы можем сказать друг другу добрые слова.

Об успехах современной белорусской медицины знают и за рубежом. На счету работников в белых халатах сотни сложнейших операций и тысячи спасенных жизней.

Лучшие медики Минска получили заслуженные награды накануне своего профессионального праздника

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