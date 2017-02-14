Лучшие молодежные отряды охраны правопорядка отметили в Минске

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Елена Азарко, командир Молодёжного отряда охраны правопорядка БГУКИ, Артём Минтюк, командир Молодёжного отряда охраны правопорядка БНТУ.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Елена Азарко, командир Молодёжного отряда охраны правопорядка БГУКИ, Артём Минтюк, командир Молодёжного отряда охраны правопорядка БНТУ.
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