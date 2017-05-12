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Лучшие в 25 номинациях: 12 мая пройдет XIII Национальный конкурс «Телевершина»

12.05.2017 - 08:35

Новости Беларуси. Вечером 12 мая в Минске узнаем, кто взойдет на телевизионный Олимп. Сегодня разрешится интрига XIII Национального конкурса «Телевершина». В 2017 году лучших определят в 25 номинациях. Среди них как персональные, так и командные. В числе призов также Гран-при и приз зрительских симпатий.

На конкурс было подано около 300 заявок от 33 телевизионных СМИ. Это больше, чем в 2016 году. Телеканал СТВ представлен сразу в 13 номинациях. За статуэтку поборется и ежедневная информационная программа «24 часа».

Лучшие в 25 номинациях: 12 мая пройдет XIII Национальный конкурс «Телевершина»

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