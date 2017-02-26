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Лучшие в мире продукты питания: выставка Gulfood-2017 открылась в Дубае

26.02.2017 - 13:42

Новости Беларуси. Центральное место и сразу 100 квадратных метров - масштаб белорусского стенда на крупнейшей в регионе Персидского залива специализированной выставке Gulfood-2017.

Она открылась 26 февраля в Дубае. Традиционно площадка собирает лучшее, что есть в мире. Здесь представлены продукты питания, напитки, а также оборудование для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии.

В Дубае сейчас находится внушительная белорусская делегация. В первый день специалисты отмечают большой интерес посетителей выставки к нашим «молочке» и мясу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добавим, особой популярностью выставка пользуется у потенциальных покупателей из стран региона, поскольку более 95% продуктов питания в страны залива импортируется. Завершится выставка уже в этот четверг, 2 марта.

Лучшие в мире продукты питания: выставка Gulfood-2017 открылась в Дубае

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