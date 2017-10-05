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Лучших молодых следователей чествовали 5 октября в Минске

05.10.2017 - 15:23

Новости Беларуси. В каждой области по результатам работы было выбрано по одному специалисту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На церемонию пригласили и их наставников – тех, кто помогает молодым специалистам в их непростом и важном деле.

Илья Рокач, следователь второго следственного отделения Центрального районного отдела Следственного комитета:
Я расследую уголовные дела экономической и коррупционной направленности, которые являются весьма трудоемкими. Тяжесть в расследовании этих уголовных дел заключается в том, что  их объем весьма и весьма колоссален. К примеру, объем одного уголовного дела может варьироваться от 5 томов до 25.

Сегодня в следственном комитете работает 361 молодой следователь. Их стаж работы менее 2 лет.

Лучших молодых следователей чествовали 5 октября в Минске

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