Лучших водителей автобусов и троллейбусов выбрали в Минске. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – победители конкурса «Минский мастер-2017» – Виталий Евдокименко и Илья Макейчик.
Лучших водителей автобусов и троллейбусов выбрали в Минске. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – победители конкурса «Минский мастер-2017» – Виталий Евдокименко и Илья Макейчик.
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