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Лучших водителей автобусов и троллейбусов выбрали в Минске

25.07.2017 - 10:26

Лучших водителей автобусов и троллейбусов выбрали в Минске. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –  победители конкурса «Минский мастер-2017» – Виталий Евдокименко и Илья Макейчик.

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