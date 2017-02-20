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Лучших журналистов, освещающих жизнь армии Беларуси, назвали 20 февраля: среди награжденных – корреспондент СТВ

20.02.2017 - 13:40

Новости Беларуси. На передовой информационного фронта. Лучших журналистов, освещающих жизнь белорусской армии, выбрали в Беларуси. Итоги ежегодного и, к слову, юбилейного десятого конкурса подвели в Министерстве обороны.

Профессиональным жюри оценивалось освещение в средствах массовой информации вопросов развития Вооруженных Сил, а также патриотического воспитания. На творческий конкурс было подано более сотни заявок. Символично: награждение состоялось накануне Дня защитника Отечества.

Среди победителей – корреспондент СТВ Максим Слиж. Журналист отмечен в номинации «Авторский взгляд» за цикл телевизионных программ о жизни и деятельности органов военного управления, соединений и воинских частей Вооруженных Сил.

Максим Слиж, специальный корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
Самое главное, наверное, для журналиста – рассмотреть на всех рубежах, что называется, защиты или обороны, как мы говорим, людей, потому что за техникой, за автоматами, за формой в стиле хаки стоят только люди. И когда наши взгляды где-то встречаются, ты видишь, и твоя главная задача – передать ощущения, правильно говорят, отчизны, долга, службы родине.

Военно-патриотической тематике ежегодно посвящается более четырех тысяч публикаций, около 200 часов теле- и более 410 часов радиоэфира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Слиж, специальный корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»

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