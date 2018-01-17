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Лучшим саперам Беларуси вручили нагрудные знаки

17.01.2018 - 10:15

Новости Беларуси. Лучшим саперам вручили нагрудные знаки 16 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На профессиональном форуме, который прошел в инженерной бригаде в Соснах, командиры групп разминирования также сдали зачет на допуск к самостоятельной работе.

Также обсудили технические новинки, представленные на специализированной выставке.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь:
В прошедшем 2017 году более пятисот раз группы, подвижные группы разминирования соединений и воинских частей Вооруженных Сил выезжали для выполнения срочных заявок военных комиссариатов об уничтожении обнаруженных взрывоопасных предметов.

Алексей Курбатов, командир кадров инженерно-саперного батальона:
Нашим сводным отрядом разминирования осуществлялось сплошная очистка местности от взрывоопасных предметов, в частности, Докшицкого района, район Кулевщина.

К слову, только за 2017 год военные саперы обезвредили более 20 тысяч взрывоопасных предметов.

Лучшим саперам Беларуси вручили нагрудные знаки
Лучшим саперам Беларуси вручили нагрудные знаки
Фото. Лучшим саперам Беларуси вручили нагрудные знаки
Лучшим саперам Беларуси вручили нагрудные знаки
Фото. Лучшим саперам Беларуси вручили нагрудные знаки
Лучшим саперам Беларуси вручили нагрудные знаки
Фото. Лучшим саперам Беларуси вручили нагрудные знаки
Лучшим саперам Беларуси вручили нагрудные знаки
Фото. Лучшим саперам Беларуси вручили нагрудные знаки

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