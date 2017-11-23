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Лукашенко и Шейман обсудили создание фармацевтических предприятий и производство индюшатины

23.11.2017 - 16:48

Новости Беларуси. Еще одна встреча прошла во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом Управляющего делами Президента Беларуси Виктора Шеймана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече подвели итоги работы ведомства за 9 месяцев.

В целом, наблюдается хорошая динамика экономической деятельности. С поставленными задачами справляются. А среди новых направлений работы – создание предприятий фармацевтической отрасли, а также по производству и переработке индюшатины. На встрече обсуждали и перспективы работы ведомства в 2018 году. Президент поставил задачи развивать новые виды деятельности в сельском хозяйстве и фармацевтике и более активно взаимодействовать со странами Африки. Глава государства также поручил изучить перспективные проекты сотрудничества с Индией. И в итоге выйти на создание совместных предприятий.

Лукашенко и Шейман обсудили создание фармацевтических предприятий и производство индюшатины

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