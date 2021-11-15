Лукашенко о беженцах: мы готовы посадить всех в самолёты, которые отвезут их обратно домой, но никто возвращаться не хочет
Новости Беларуси. Любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 15 ноября, на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также глава государства коснулся ситуации на белорусско-польской границе и ответил на обвинения Запада в адрес Беларуси. Президент подчеркнул – мы не хотим никакого конфликта на наших рубежах. Беларусь готова отправить беженцев обратно на родину, но люди сами не хотят возвращаться домой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу, Игорь Петрович, предупредить, что Администрация Президента должна более эффективно реагировать на те события, которые происходят в Беларуси, чтобы наши люди понимали, что там происходит. А то я смотрю, нас уже обвиняют, что мы блокируем гуманитарную помощь и не оказываем ее тем бедным людям, беженцам, которые сконцентрированы на государственной границе. Это более чем странно выглядит, потому что я занимался этим вопросом все выходные. И все вопросы решены, которые были мною поручены. Мы и детишек кормим, мы и беременных женщин кормим, и дрова подвозим – все, что им необходимо. Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и «Белавиа», которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые, по-нашему говоря, никто возвращаться не хочет. И понятно – им некуда возвращаться, у них там нет жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно. Поэтому я хочу, чтобы и вы понимали – идет очень активная работа в том направлении, чтобы уговорить людей: пожалуйста, вернитесь домой. Но никто возвращаться не хочет. И упреки в том, что мы потворствуем, – это глупость полная. Должен вам сказать, что за последние три месяца мы запретили въезд тысячам беженцев. Это легко проверить. Если немцы или американцы хотят убедиться в этом, пожалуйста – в аэропорту каждый человек на счету. Просто правильно здесь делают выводы наши журналисты и другие, что Польше этот конфликт сегодня нужен. Внутренние проблемы, проблемы с Европейским союзом, больше чем достаточно. И начинается вот эта толчея и уже стрельба на государственной границе. Еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта на нашей государственной границе. Это нам абсолютно ущербно.
Кроме того, Президент пообещал дать жесткий ответ Евросоюзу в случае принятия очередного пакета санкций в отношении нашей страны. Сейчас Беларусь беспочвенно пытаются обвинить в развязывании миграционного кризиса. При этом страна вынуждена прилагать колоссальные усилия, чтобы не допустить эскалации ситуации. Александр Лукашенко предупредил: от беспричинных попыток экономического давления Беларусь будет защищаться решительно.
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К ситуации на белорусско-польской границе. Обстановка остается напряженной. Утром 15 ноября беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди подчеркивают свои исключительно мирные намерения, но готовы к любому развитию ситуации. Во главе колонны – женщины с маленькими детьми.
Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев. По ту сторону колючей проволоки стягивают еще больше силовиков, виден водомет, в воздух подняты вертолеты.
Корреспондент Сергей Шуманский передает с места событий.
Все подходят ко мне, спрашивают, интересуются. Мы уже не можем контролировать такое количество людей. Люди больны, люди устали. Мы на протяжении недели умоляли открыть для нас границу. Они прекрасно знают, куда мы идем и что мы хотим. Но они никак не могут принять решение, и мы надеемся, что они примут все-таки правильное решение. Посмотрите на погоду, может быть дождь, а завтра уже снег. Дети уже все заболели, у многих повысилась температура. Они нас уничтожают этим. Мы пойдем по главной дороге. Чтобы нас видели, чтобы нас заметили. Мы не хотим агрессии, мы хотим, чтобы нас увидели и услышали.
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