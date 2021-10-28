Лукашенко о расследовании фактов геноцида: думаю, мы на Беларуси не остановимся
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко просит российскую сторону подключиться к работе по расследованию фактов геноцида в годы Великой Отечественной войны. Об этом он заявил 28 октября на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым, сообщает БЕЛТА.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, что мы развернули очень серьезную работу по признанию геноцида белорусского, советского народа на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. По предложению генерального прокурора идет масштабная работа. Знаю, что когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу вас персонально попросить: если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе. Думаю, мы на Беларуси не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид. Мы должны в этом направлении работать, чтобы всем этим мерзким и пакостным показать, какую роль сыграл советский народ в годы Второй мировой, Великой Отечественной войн, защищая свой суверенитет, безопасность и права человека, свободы, как они любят сейчас говорить.
Электротранспорт и модернизация производств. Что обсудят депутаты на заседании Палаты представителей и Совета Республики?
Новости Беларуси. Жаркие дебаты ожидаются 28 октября в Овальном зале Дома Правительства. Там проходит совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламентский корпус сможет получить ответы на интересующие их вопросы от представителей Совмина. Работа промышленного комплекса, нефтехимического, энергетического секторов и перспективы развития этих сегментов экономики – то, что сегодня интересует большинство.
Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Последние вызовы – это пандемия, санкции, изменения конъюнктуры рынка – требуют переориентировать рынки как по экспорту, так и по импорту. Хотелось бы услышать мнения и что вообще делается в этом направлении. Мы прекрасно понимаем, что модернизация производств – это повышение эффективности предприятия и получение новой, инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью, что проводится и в этом направлении.
Сергей Стельмашок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На совместном заседании правительства и парламента блоку энергетики будет уделено особое внимание, в частности развитию электротранспорта в нашей стране. Вы знаете, что сегодня создан кластер – электромобиль в Республике Беларусь. Начинается выпуск и грузового, и пассажирского, и личного электротранспорта, который требует и широкой сети зарядных станций. Кроме того, в Республику Беларусь ввозится достаточно много легковых автомобилей. Если сравнивать с прошлым годом, то за 9 месяцев текущего физические лица ввезли порядка 4 000 легковых автомобилей.