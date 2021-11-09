Лукашенко: «В современном мире браться за оружие – это смерти подобно, это самоубийство»
Новости Беларуси. 9 ноября Александр Лукашенко дал интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко. Беседа во Дворце Независимости длилась почти 2,5 часа. Ожидаемо, были затронуты актуальные темы как белорусско-российской, так и мировой повестки.
Президент поделился итогами недавнего заседания Высшего Госсовета Союзного государства и ключевыми направлениями развития нашей интеграции. Речь шла и о военно-промышленном сотрудничестве. Александр Лукашенко также высказал свою позицию по ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Евросоюза.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В современном мире браться за оружие – это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь. И тем более здесь центр Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда, на этом куске земли в центре, все войны разворачивались. Отсюда все начиналось – что, история ничему не учит? Поэтому бороться сегодня против мигрантов «Леопардами»? Вы меня извините, мы с вами люди военные, мы понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью, и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж. Мы, конечно, спокойно этому противостоим, мы не задираемся, как некоторые в России пописывают и наши беглые там с ними, потому что мы знаем, что если не дай бог мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава, я не безумец, я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого тут нет, знаете, героизма: схватил автомат и пошел на польскую границу (кстати, где я и служил в свое время пограничником). Нет, ни в коем случае. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но, Игорь, мы на колени не станем.
Главред российского журнала взял интервью у Лукашенко: «Все, что он сказал, крайне актуально для наших читателей». Подробности читайте здесь.
Лукашенко о ситуации на Ближнем Востоке: «Люди обречены не на выживание, а на дикое, жуткое существование»
Новости Беларуси. О том, как в Евросоюзе организована мафиозная структура по транзиту мигрантов Александр Лукашенко 9 ноября рассказал в большом интервью российскому изданию. Острые вопросы с нашим Президентом обсудил военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: «В современном мире браться за оружие – это смерти подобно, это самоубийство» – читайте здесь.
Были затронуты актуальные темы как белорусско-российской, так и мировой повестки. В том числе направления развития интеграции Союзного государства и наше военно-промышленное сотрудничество. Обсудили во время интервью и другие актуальные вопросы: обстановку в регионе и мире, ситуацию в Украине, геополитическое противостояние. Острая ситуация складывается на белорусско-польской границе. Александр Лукашенко в подробностях высказал свою позицию и назвал настоящие источники миграционного кризиса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я в эти истоки, Игорь Юрьевич, был погружен. Я знал Хафеза Асада, Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи – величайшие мыслители. Добавьте сюда Фиделя Кастро. К сожалению, ушли. Это люди, которые в силу своего положения очень хорошо понимали, что происходит, это были лидеры в своих государствах. И эти мерзавцы их просто убили. Они их убили, и Башара Асада они также хотят уничтожить. Поэтому они снесли лидеров, а следом пошли в страны.
Помните, Буш младший. Им надо было переустроить Ближний и Средний Восток. Тунис, Ливия, Сирия. Дошли до Ирана, посмотрели – не по зубам, не влезли. В Афганистан, 20 лет. И результат. Они не просто расшевелили, расшатали Ближний и Средний Восток, они уничтожили государственность - ту, которая была. Да, специфическая. Не такая, как в Беларуси и России, а тем более у англосаксов. Конечно, не такая. Своя специфика, мы это прекрасно понимаем. Лучше стало? Они же демонстративно это делали. Они уничтожили все, что там было, уклад жизни. Куда деваться людям.
Я ночью сегодня проснулся и думаю: что самое страшное там? Знаешь, Игорь, даже не война. Там самое страшное – отсутствие всякой перспективы. Представь: дети, какое будущее у них? Образование? Им нельзя получить. Здравоохранения сейчас никакого. Про культуру, спорт и говорить нечего. Люди обречены не на выживание, а на дикое, жуткое существование в этой стране и абсолютно беспросветно все. Что им делать? Надо искать лучшей жизни. Устами Меркель в 2015 или каком году и другими: приезжайте к нам. Они их позвали, и пошел транзит. А самое опасное сегодня – этот транзит обеспечивается людьми.
Как главред российского журнала взял интервью у Лукашенко – читайте здесь.