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Ляля из «Дорогой Елены Сергеевны»: «Сейчас это кино смотрится очень наивно»

27.06.2017 - 21:59

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Сейчас сложно себе представить такой фильм, как «Дорогая Елена Сергеевна», чтобы его смотрели. А тогда это было таким откровением. Молодёжная жестокость.

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации:
Да. Сейчас он, по сравнению с тем, что мы узнали о себе, о людях – это кино смотрится очень наивно.

Мы были такие достаточно, в хорошем смысле, были немножко дикие.

И по мироощущению, по мировосприятию. Мы были очень наивные и, конечно, мы такой путь проделали колоссальный.

А вам же было немного лет, Вы ещё школьницей были?   

Наталья Щукина:
Нет, я только закончила школу. Мне было 17 лет.

То есть, нельзя говорить, что это – такой детский успех. Это уже начало карьеры.

Наталья Щукина:
К тому моменту я уже чётко понимала, кем я буду и куда я пойду. 

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