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Любанской ярмаркой стартовал сезон республиканских выставок-продаж в городах Минской области

26.01.2017 - 17:20

Новости Беларуси. Любанской ярмаркой стартовал сезон республиканских выставок-продаж в городах Минской области. Мероприятия открылось в районном центре культуры и досуга. Ее участниками стали два десятка предприятий и предпринимателей практически из всех областей Беларуси. Традиционно все товары посетители смогут приобрести по ценам производителей.

Минское отделение Белорусского торгово-промышленной палаты в 2017 году запланировало проведение подобных ярмарок в 17 районах Минской области. Кроме крупных городов новыми площадками для продвижения отечественных товаров станут Вилейка, Воложин, Клецк, Любань, Марьина Горка, Смолевичи, Старые Дороги и Столбцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Любанской ярмаркой стартовал сезон республиканских выставок-продаж в городах Минской области

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