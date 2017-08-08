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«Люблю с особой нежностью, это – как первые дети»: Александр Кутиков о песнях, которые писал в 70-80-ые

08.08.2017 - 23:39

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Большое спасибо за возможность встретиться с Вами, особенно, в преддверии концерта «Машины времени» в Минске. Во-первых, наверное – «Поворот» будет?

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени»:
Ну, скажем, куда ж без «Поворота»-то? И в жизни, и в программе.

Я представляю, как он Вам надоел, наверное?

Александр Кутиков, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени»:
Да нет. Нет, не надоел. Я, вообще, наши песни очень люблю. И, скажем, те песни, которые мною написаны в период конца 70-ых – начала 80-ых, я люблю с особой нежностью, постольку-поскольку, это – как первые дети мои.

И поэтому я их пою с удовольствием.

А потом, вижу, насколько нравится людям петь эти песни на наших концертах и грех, скажем, не дать им этой возможности. 

Александр Кутиков: «Неотвеченные вопросы в жизни возвращаются к тебе»

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