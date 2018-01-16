Белорусская гимнастка Любовь Черкашина родила дочь‍. Девочку назвали Верой

Новости Беларуси. Белорусская гимнастка Любовь Черкашина стала мамой. Спортсменка родила дочку. Радостную новость сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.



Пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси:

У бронзовой медалистки Олимпийских игр 2012 года, а ныне старшего тренера национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике Любови Черкашиной родилась дочь.

Вес ребенка – 4.060 кг, рост – 56 см. Девочку назвали Верой.

В социальных сетях Любовь поздравляют друзья, коллеги и поклонники. Маме и малютке желают крепкого здоровья.



boitsik (запись в Instagram):

Витя! Любочка! Офигеть! Вы молодцы! Здоровья малышке и маме!

margomaxno (запись в Instagram):

Ухххх! Наши поздравления! Здоровья, терпения и радости!



alexandr.savitski (запись в Instagram):

Любаша, поздравляю Вас с Виктором с рождением дочери! Пусть растёт здоровая и красивая на радость папе и маме!

alenabor80 (запись в Instagram):

Любочка, поздравляем Вас с рождением принцессы! Быстренько восстанавливайтесь и домой к родным и близким! Здоровья Вам – это самое главное сейчас!



Источник фото: instagram.com/lovecherkashina/



Несколько часов назад молодая мама на своей странице в социальной сети разместила этот снимок. Фото сопровождено хештегом МалышкаОтМолашки.



Любовь Черкашина десять лет назад вышла замуж за футболиста Виктора Молашко.



Источник фото: instagram.com/molashkoviktor/

В течение 10 лет с мячом, лентой и булавами она блистала на крупнейших мировых соревнованиях. В 2012 году после бронзы, завоеванной на Олимпийских играх, Любовь завершила спортивную карьеру. Заслуженный мастер спорта Беларуси, дважды чемпионка Европы, множество бронзовых и серебряных наград.