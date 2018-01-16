Белорусская гимнастка Любовь Черкашина родила дочь‍. Девочку назвали Верой

Новости Беларуси. Белорусская гимнастка Любовь Черкашина стала мамой. Спортсменка родила дочку. Радостную новость сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.
Пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси:
У бронзовой медалистки Олимпийских игр 2012 года, а ныне старшего тренера национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике Любови Черкашиной родилась дочь.
Вес ребенка – 4.060 кг, рост – 56 см. Девочку назвали Верой.
В социальных сетях Любовь поздравляют друзья, коллеги и поклонники. Маме и малютке желают крепкого здоровья.
boitsik (запись в Instagram):
Витя! Любочка! Офигеть! Вы молодцы! Здоровья малышке и маме!
margomaxno (запись в Instagram):
Ухххх! Наши поздравления! Здоровья, терпения и радости!
alexandr.savitski (запись в Instagram):
Любаша, поздравляю Вас с Виктором с рождением дочери! Пусть растёт здоровая и красивая на радость папе и маме!
alenabor80 (запись в Instagram):
Любочка, поздравляем Вас с рождением принцессы! Быстренько восстанавливайтесь и домой к родным и близким! Здоровья Вам – это самое главное сейчас!
Источник фото: instagram.com/lovecherkashina/
Несколько часов назад молодая мама на своей странице в социальной сети разместила этот снимок. Фото сопровождено хештегом МалышкаОтМолашки.
Любовь Черкашина десять лет назад вышла замуж за футболиста Виктора Молашко.
Источник фото: instagram.com/molashkoviktor/
В течение 10 лет с мячом, лентой и булавами она блистала на крупнейших мировых соревнованиях. В 2012 году после бронзы, завоеванной на Олимпийских играх, Любовь завершила спортивную карьеру. Заслуженный мастер спорта Беларуси, дважды чемпионка Европы, множество бронзовых и серебряных наград.
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