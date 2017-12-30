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Любовь в реанимации, 1,5 месяца в коме и потеря 3 литров крови: удивительные истории спасения пациентов

30.12.2017 - 21:34

Новости Беларуси. Герои программы «Теледоктор» – спасённые пациенты и те врачи, которые это сделали.

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