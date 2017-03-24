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Людей в камуфляже с нашивками жители Столбцовского района видели еще в прошлом году: новые подробности в деле «Белого легиона»

24.03.2017 - 20:50

Новости Беларуси. Новые подробности в деле экстремистской организации «Белый легион». 23 марта один из задержанных активистов указал на схрон в районе деревни Теребейное в Столбцовском районе. И 24 марта стало известно, что нескольких молодых

людей в камуфляже с нашивками местные жители видели еще в 2016 году.

Очевидно, что готовились подозреваемые давно, тайник мужчины в военной форме оборудовали заранее.

Александр Пилинкевич, председатель Налибокского сельского исполнительного комитета:
В начале августа, где-то 6-7 числа (я имею в виду 2016 года), примерно около 12.00 между магазином и сельским исполнительным комитетом находилось шесть человек. Молодые парней, коротко стриженные, в защитной форме.

У одного из них были нашивки на одежде в виде каких-то ломаных линий.

Я когда подошел к ним, они как-то смутились. Хотим посмотреть красивые места в Налибокской пуще. Оказалось, они здесь занимались совсем другими делами.

Мария Новицкая, продавец:
Молодые люди, в камуфляжной форме, постриженные коротко. Черная нашивка была. Я еще спросила: куда едете? Они сказали: «На Кромань!»

Свою версию, для чего предназначалось найденное в тайнике, там же, возле схрона, озвучил и активист «Белого легиона».

Активист:
В планах было изучать тактику ведения боя в городских условиях. 25 марта поступило сообщение, что, возможно,

будет атакована колонна демонстрантов пророссийскими силами, которые могут покалечить людей.

Нам было сказано, чтобы мы были наготове и в случае чего могли оказать им сопротивление. Должны были находиться недалеко от митинга, чтобы в случае чего мы могли быстро туда побежать.

В рамках уголовного дела по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках задержаны 26 подозреваемых. Среди них – активисты и один из лидеров радикальной организации. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей в камуфляже с нашивками жители Столбцовского района видели еще в прошлом году: новые подробности в деле «Белого легиона»
Людей в камуфляже с нашивками жители Столбцовского района видели еще в прошлом году: новые подробности в деле «Белого легиона»
Фото. Людей в камуфляже с нашивками жители Столбцовского района видели еще в прошлом году: новые подробности в деле «Белого легиона»
Людей в камуфляже с нашивками жители Столбцовского района видели еще в прошлом году: новые подробности в деле «Белого легиона»
Фото. Людей в камуфляже с нашивками жители Столбцовского района видели еще в прошлом году: новые подробности в деле «Белого легиона»

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