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«Люди часто жалуются, что снег не убирают мгновенно. В период снегопада сделать это практически невозможно»

24.01.2018 - 23:07

Новости Беларуси. О причинах того, что снег иногда нельзя быстро убрать, рассказали в программе «Большой город».

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:
Многие люди часто жалуются, что снег не убирают мгновенно. Надо понимать, что в период снегопада сделать это практически невозможно.

В том числе, из-за возникающих заторов.

То есть, вот застал снег людей прямо в городе и получается так, что из-за наличия машин, уже стоящих на этом снегу, невозможно сделать сквозную прочистку – когда пройдёт колонна техники и быстренько всё уберёт.

Снегопады, лёд, пожары – работа спасателей зимой: «Большой город»

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