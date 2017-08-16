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Люди искренне работают: Минская область приближается к 1,5-миллионному намолоту

16.08.2017 - 15:23

Новости Беларуси. К 16 августа 5 млн 700 тысяч тонн зерна намолотили белорусские аграрии. Самый весомый вклад в общий каравай внесли Брестская, Гродненская и Минская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый из регионов собрал свыше миллиона тонн зерна. К полуторамиллионному намолоту приближается центральный регион. Есть уже здесь и свои финалисты. Уборочную первым завершило сельхозпредприятие «Кухчицы» (находится оно в Клецком районе).

Хлеборобы хозяйства собрали 12 тысяч тонн зерна.

Сергей Здрок, директор СПК «Кухчица»:
Я доволен результатом нашей работы в этом году. Конечно, не все, что было задумано, осуществилось, но, тем не менее, сегодня у нас валовый сбор порядка 12 тысяч тонн. Может, чуть больше. Это почти 2000 тонн плюса к нашему году, при средней урожайности 58 центнеров на круг, поэтому результат хороший.

Зерно дорабатывается.

Практически у нас нет запаса на площадках, то есть порядка 500-700 тонн – самое большое, что у нас есть. Мы все успеваем, дорабатываем. То есть зерно сегодня отгружаем госзаказ продовольственной пшеницы, уже отгрузили порядка 30 %.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Нужно соблюдать технологию, нужно вносить удобрения, нужно много чего. Поэтому при выполнении это вполне реально достижимая планка.

Люди действительно искренне работают, искренне стараются.

Клецкий район – один из лидеров и по намолоту в Минской области: аграрии собрали более 80 тысяч тонн зерна. В целом же в центральном регионе убрано более 70 % площадей.

Люди искренне работают: Минская область приближается к 1,5-миллионному намолоту

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