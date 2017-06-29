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Люди – объединяющее историческое звено: памятный стенд открыли на предприятии «Мингаз»

29.06.2017 - 11:24

Новости Беларуси. Памятный стенд, посвященный участникам Великой Отечественной войны, 29 июня открыли на предприятии «Мингаз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициаторами этой идеи стали сами сотрудники. На фотографиях их родные и близкие. Установили стенд в рамках акции «В строю всегда, в памяти навечно». Началась она год назад в школьных коридорах, сейчас такие стенды находятся в более чем в трех сотнях мест по всей стране.


Максим Мисько, председатель правления ОО «Белорусский фонд мира», депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Люди, которые сегодня на стенде, являются объединяющей исторической цепочкой, звеном. Они рядом с нами. Мы обратили внимание, что даже отношения в трудовых коллективах становятся теплее.

Организаторы акции надеются за несколько лет охватить все школы и предприятия страны.

Люди – объединяющее историческое звено: памятный стенд открыли на предприятии «Мингаз»
Памятный стенд, посвященный участникам Великой Отечественной войны
Фото. Памятный стенд, посвященный участникам Великой Отечественной войны
Памятный стенд, посвященный участникам Великой Отечественной войны
Фото. Памятный стенд, посвященный участникам Великой Отечественной войны
Памятный стенд, посвященный участникам Великой Отечественной войны
Фото. Памятный стенд, посвященный участникам Великой Отечественной войны
Памятный стенд, посвященный участникам Великой Отечественной войны
Фото. Памятный стенд, посвященный участникам Великой Отечественной войны

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