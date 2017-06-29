Люди – объединяющее историческое звено: памятный стенд открыли на предприятии «Мингаз»

Новости Беларуси. Памятный стенд, посвященный участникам Великой Отечественной войны, 29 июня открыли на предприятии «Мингаз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициаторами этой идеи стали сами сотрудники. На фотографиях их родные и близкие. Установили стенд в рамках акции «В строю всегда, в памяти навечно». Началась она год назад в школьных коридорах, сейчас такие стенды находятся в более чем в трех сотнях мест по всей стране.



Максим Мисько, председатель правления ОО «Белорусский фонд мира», депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Люди, которые сегодня на стенде, являются объединяющей исторической цепочкой, звеном. Они рядом с нами. Мы обратили внимание, что даже отношения в трудовых коллективах становятся теплее.

Организаторы акции надеются за несколько лет охватить все школы и предприятия страны.