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«Люди стали в долевое строительство жилья вступать в меньшем объёме – застройщики начали предлагать дома, уже почти построенные»

04.09.2017 - 20:16

Новости Беларуси. Что сейчас происходит на минском рынке недвижимости, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:
Ещё один момент, который, как раз, обнаруживается где-то вот  в течение последних двух лет – это степень готовности.

Из-за кризиса люди стали в долевое строительство жилья вступать в меньшем объёме, но жильё от этого строить не перестали.

То есть, застройщики сейчас просто предлагают, в большинстве своём, не объекты на начальной стадии строительства, котлованы так называемые, а дома, уже почти построенные или высокой степени готовности. И, соответственно, тоже этот фактор уравнивает первичный рынок с вторичным. То есть, они уже вот очень сильно конкурируют. 

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