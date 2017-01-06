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Лютый холод: пик морозов – на Рождество

06.01.2017 - 20:41

Новости Беларуси.  К выходным теплее не станет. В рождественскую ночь морозы только усилятся. По северо-западу страны обещают до минус 32 градусов.

В Гидрометцентре рассказали, когда из Беларуси уйдут морозы.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов ГУ «Гидрометр»:
Циклон, который принес в нашу страну сложные погодные условия, он как раз придерживал вот этот холод, который уже давно там скопился, на северо-востоке. И по мере его отхода на территорию России этот ультраполярный холод как раз и опускается на нашу территорию. И средняя температура воздуха ожидается на 8-12 градусов ниже своих климатических значений, что, конечно, в последние годы довольно таки аномально.

Со следующей недели мороз начнет спадать, днем до более комфортных 5 градусов ниже нуля.

Мороз крепчает – взаимопомощь растет: как Беларусь пережила вторые сутки ультраполярного холода (здесь подробнее).

Дмитрий Рябов

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