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Лыжное двоеборье. Правила

07.02.2018 - 16:32

Лыжное двоеборье включает прыжок с трамплина (1 попытка) и лыжную гонку на 10 км. В олимпийскую программу по лыжному двоеборью входят три вида соревнований: личное первенство с прыжком со среднего трамплина мощностью HS 105 (HS = HillSize, то есть «размер трамплина»), личное первенство с прыжком с большого трамплина мощностью HS 140 и командное первенство (по два прыжка с большого трамплина мощностью HS 140 каждого участника и эстафета 4×5 км).

Соревнования по личному первенству, известные также как гонка Гундерсена, проходят в два этапа. Первый этап – прыжки с 105- или 140-метрового трамплина, где каждый участник делает одну попытку. Второй этап – гонка на 10 км. В прыжках с трамплина очки начисляются за длину прыжка и технику его выполнения. Спортсмены с наибольшим количеством очков стартуют в гонке первыми, остальные выходят на дистанцию в порядке, который соотносится с полученным ими на первом этапе результатом. Победителем гонки становится тот, кто первым пересекает финишную черту.

Командное первенство похоже на личное, но в нем принимают участие команды по 4 человека. В первой части соревнований каждый спортсмен совершает по одному прыжку со 140-метрового трамплина. Баллы всех членов команды суммируются. Отрыв команды от других в 45 очков дает ей право стартовать в гонке на 1 минуту раньше остальных. Лыжная гонка проводится в формате эстафеты 4×5 км. Победительницей в двоеборье становится та команда, чей спортсмен первым пересекает финишную черту.

Лыжное двоеборье

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