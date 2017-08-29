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Макаревич: «Честность – не главный критерий в искусстве. Знаю массу честных и очень плохих стихов»

29.08.2017 - 21:45

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я общался с одним литературным критиком, он говорил о том, что самые честные стихи пишутся до 30 лет.

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:
Джона Леннона начитался? Леннон призывал не верить никому старше 30, пока ему не исполнился 31. Ну, слушайте, это всё несерьёзно. Честность – не главный критерий в искусстве.

Честность – это, когда руку на Библию кладёшь.

Это – показания в суде. Я знаю массу честных и очень плохих стихов.  

Андрей Макаревич: «Творческий запал от возраста не зависит»

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