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Макаревич о джазовых проектах: «Музыка, которую не можешь играть на автомате. У тебя включено всё и всё работает»

29.08.2017 - 21:45

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Что Вы считаете самым полезным временем? Всё-таки, отдых и раздумья или такой вот труд и, может быть, тысячное исполнение, пусть и очень любимой, песни?

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:
Вы знаете, я в последнее время много работаю со своими джазовыми ребятами. Вот это – та самая музыка, которая требует обоих процессов одновременно. То есть, ты не можешь её играть на автомате. У тебя включено всё и всё работает.

Вот это замечательное, совершенно, состояние.

Скажите, а в последнее время – Вы имеете в виду проект «L.O.V.E» или «Оркестр креольского танго»?

Андрей Макаревич:
Это – проект «Your 5». «L.O.V.E» – уже не новый. «Идиш-джаз» – тоже уже не новый. Это – джазовая трансформация, которая… Мы играем в клубах. И специально меняем состав немножко, чтобы всегда был элемент импровизационный, меняем программу. Во всяком случае, изменения происходят. Ничего не бывает вечным.   

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