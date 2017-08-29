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Макаревич о концерте в Минске: «Мы уже очень хорошо знаем, какие 10 песен из наших 500 люди хотят спеть вместе с нами»

29.08.2017 - 21:40

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ждём Вас в Минске с «Машиной времени». Вы вправе выбирать любой репертуар и петь то, что хотите, но, всё-таки, идёте навстречу, скажем, каким-то обязательным ожиданиям зрителей. Как будет составляться программа?

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:
Ну, конечно. Слушайте, во-первых, люди платят свои деньги. Значит, они, в общем, вправе чего-то хотеть. Во-вторых, за 48 лет существования мы уже очень хорошо знаем, какие, грубо говоря, 10 песен из наших 500 люди особенно хотят услышать и спеть вместе с нами.

А всё остальное – это абсолютно на наше усмотрение.

С чего Вы начнёте концерт в Минске?

Андрей Макаревич:
В Минске? Ну. Не знаю. У нас есть несколько вариантов. Не могу Вам сейчас сказать.

Ну, а финал-то, как правило, в таких концертах…

Андрей Макаревич:
Финалы бывают – в общем, да – они диктуются песнями, облечёнными народной любовью. Тут ничего не сделаешь. 

Андрей Макаревич: «Творческий запал от возраста не зависит»

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