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Макаревич о Минске: «На любом перекрёстке – везде центр. Нет задворков»

29.08.2017 - 21:41

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:
Я очень люблю, что он везде широкий. Такое ощущение, что везде центр. На любом перекрёстке – везде центр. Вот нет задворков.

Очень хорошие люди, очень красивые женщины.

А у Вас была какая-нибудь романтическая история?

Андрей Макаревич:
Сейчас, я Вам так и рассказал.

Необязательно рассказывать. Скажите: была или не была?

Андрей Макаревич:
Мы на программе «Пусть говорят» или где? Ну, тогда обойдём эту тему.  

Андрей Макаревич: «Творческий запал от возраста не зависит»

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