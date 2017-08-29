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Макаревич: «Родился бы я в Лондоне и или Нью-Йорке – думаю, тоже занимался бы музыкой»

29.08.2017 - 21:45

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Большое счастье иметь возможность искренне выйти и спеть на сцену от первого лица: «Не надо прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас». Как Кутиков, в своё время, забрать свой комсомольский билет. Но, всё-таки, это ещё должна быть удача – родиться именно в то время, услышать самыми первыми The Beatles и иметь возможность делать такие шаги. Я спрашиваю Вас, насколько я правильно формулирую вопрос – что, всё-таки, время и место для того, чтоб так удачно всё сложилось, имеет тоже очень важное значение?

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:
У нас нет ни малейшей возможности что-то предполагать, потому что жизнь тебе даётся одна. Если б можно было её сравнить с какой-то твоей второй жизнью – например, родился бы я в этом же возрасте в Лондоне. Или в Нью-Йорке. Я думаю, что я тоже занимался бы музыкой.

Был бы я более успешен или менее успешен – мы никогда не узнаем.

Вас не посещают такие мысли? Просто фантазии?

Андрей Макаревич:
Фантазии меня не посещают.

Как бы это всё было? Как бы могло произойти?

Андрей Макаревич:
Это – непродуктивная трата времени.  

Андрей Макаревич: «Творческий запал от возраста не зависит»

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