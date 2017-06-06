новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

«Макаревич-то – где сядешь, там и слезешь. А Диана Арбенина?» Генри Резник о своей акции протеста после ТВ-фильма

06.06.2017 - 21:53

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации:
Последняя чаша была именно вот какая: по НТВ прошёл фильм…

«13 друзей хунты», по-моему? Такой был?

Генри Резник:
Да. Абсолютно верно. Где, собственно говоря, пинали Макаревича и Диану Арбенину. Макаревич-то – где сядешь, там и слезешь. Он сам за себя, Макар, может постоять. А Диана Арбенина? Которая, вообще, никак не политизирована. Ей перекрыли просто-напросто возможности зарабатывать деньги.

Знаете, есть такая мудрость: «Бойся первого побуждения, оно может оказаться правильным».

Вдруг меня посетили такая мысль, что недостаточно будет моего блога на «Эхе Москвы», какого-то выступления ещё, надо как-то придать какую-то форму такую – более весёлую. И я тут же сочинил вот этот текст, ну и, вышел, постоял. Практически полтора часа. Сам выбрал место у памятника Бродскому, поскольку такой символ свободы. Форма, сама по себе, она была выбрана, исходя из, может быть, моего характера – жить надо весело и не смотреть на жизнь мрачнее, чем она смотрит на тебя. Конечно, была протестная акция, она не осталась незамеченной.

Полностью интервью смотрите здесь 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Генри Резник: «Цель жизни – сама жизнь. И нужно делать всё, чтобы большинству жилось комфортней и свободней»
Генри Резник: «Хотелось бы, чтобы развивалось наше общество по западному тренду. Нам нечего брать от Востока»
Генри Резник: «Когда происходят резкие изменения в сферах труда, быта, досуга – на это откликается преступность»
«Многим героям повезло, что они развились в эпоху войн, Котовский и Чапаев, например». Генри Резник о теории Ломброзо
Генри Резник о пропаганде на ТВ: «Ура-патриотическая вакханалия привела к абсолютной потере вкуса, приглашают, но не хочу создавать им репутационность»
Генри Резник: «Жить надо весело и не смотреть на жизнь мрачнее, чем она смотрит на тебя»
Губернатор Пензенской области: Комфорт-качество-цена – вот составляющие, которые побуждают нас ехать в Беларусь
Губернатор Пензенской области: Комфорт-качество-цена – вот составляющие, которые побуждают нас ехать в Беларусь
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Александр Лукашенко: у Беларуси и Пензенской области имеются все возможности для еще более выгодного сотрудничества
Все новости по теме Беларусь-Россия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru