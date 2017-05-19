Новости Беларуси. Максим Рыженков переизбран на пост председателя Белорусской федерации баскетбола. Главу отрасли выбирали 18 мая на внеочередной отчетно-выборной конференции.

Рыженков обозначил главные направления работы федерации в обозримом будущем. По его словам, большое внимание будет уделяться подготовке тренерских кадров и внутренним чемпионатам. Также поддержку получит любительская лига. Федерация будет развивать и паралимпийский баскетбол. Это не только спортивная, но и социальная программа. И, конечно, львиная доля заботы функционеров достанется детско-юношеским школам, сообщили в программе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Рыженков, председатель ОО «Белорусская федерация баскетбола»:

В первую очередь это продолжение реализации тех программ поддержки, развития детско-юношеского баскетбола. Вы видели, что люди в целом очень позитивно оценивают то, что сегодня происходит в создании Детской лиги. И следующее очень важное направление – это развитие именно Института национальных сборных. Для мужской национальной команды ставится задача, естественно, пройти отборочный круг и попасть в финальную часть чемпионата Европы. Для женской команды на данном этапе главное – показать достойную игру и посмотреть на нашу молодежь, обкатать ее на чемпионате Европы в Праге.