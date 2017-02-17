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Максим Рыженков: призвать людей платить налоги – основная цель декрета о социальном иждивенчестве

17.02.2017 - 10:32

Новости Беларуси. Призвать людей платить налоги – основная цель декрета о социальном иждивенчестве. Такое мнение 17 февраля высказал первый заместитель главы Администрации Президента. Максим Рыженков в Рогачеве проводит прием граждан по вопросам применения норм документа.

Мобильные приемные также работают в Ивьевском, Лидском, Волковысском, Молодечненском, Борисовском и Солигорском райисполкома, в Брестском, Могилевском облисполкомах и Бобруйском горисполкоме.

Чтобы задать персональный вопрос, поделиться своими проблемами с чиновниками, необходимо заранее записаться на прием. Это можно сделать по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в вашем исполкоме или администрации района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ивьевский райисполком

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