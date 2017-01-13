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Максим Рыженков включен состав Исполкома Европейского олимпийского комитета

13.01.2017 - 09:15

Новости Беларуси. В состав Исполкома Европейского олимпийского комитета включен представитель Беларуси. Этой чести удостоился первый вице-президент отечественного НОКа Максим Рыженков. Соответствующее уведомление за подписью исполняющего обязанность ЕОК Я'ниса Кочианчича и генерального секретаря организации Рафаэля Паньоцци поступило в адрес белорусского НОКа 19 декабря.

Никогда ранее представители нашей страны не входили в состав руководящих органов олимпийского движения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Рыженков включен состав Исполкома Европейского олимпийского комитета

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