Максим Рыженков включен состав Исполкома Европейского олимпийского комитета

Новости Беларуси. В состав Исполкома Европейского олимпийского комитета включен представитель Беларуси. Этой чести удостоился первый вице-президент отечественного НОКа Максим Рыженков. Соответствующее уведомление за подписью исполняющего обязанность ЕОК Я'ниса Кочианчича и генерального секретаря организации Рафаэля Паньоцци поступило в адрес белорусского НОКа 19 декабря.

Никогда ранее представители нашей страны не входили в состав руководящих органов олимпийского движения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».