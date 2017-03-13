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Максим Рыженков: власть должна повернуться лицом ко всем проблемам и чаяниям наших граждан

13.03.2017 - 20:43

Новости Беларуси. Местные власти будут помогать с трудоустройством всем безработным. Такие поручения даны областным, районным и городским исполкомам. Поддержат в первую очередь тех, у кого есть проблемы, с которыми невозможно справиться самостоятельно.

Как это будет работать, прокомментировал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Сегодня власть должна повернуться максимально широким лицом ко всем проблемам и чаяниям наших граждан.  А кто, если не местные власти, самые близкие к местным проблемам. Сегодня надо найти каждого человека, который недоволен чем-то. Или где-то кого-то обидели, у кого-то есть какие-то проблемы, с которыми он не в состоянии сегодня справится сам. Надо разыскать каждого, вместе с ним обсудить. И постараться их решить, потому что только в консолидации усилий наша сила.

13 марта Максим Рыженков торжественно вручил юношам и девушкам паспорта. В рамках акции «Мы – граждане Беларуси» главные документы получили 22 юных спортсмена. В особой обстановке накануне Дня конституции паспорта получат еще сотни ребят из всех регионов страны.

Максим Рыженков: власть должна повернуться лицом ко всем проблемам и чаяниям наших граждан

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