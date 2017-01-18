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Максим Шумилин, плёночный фотограф: Это процесс, который избавляет тебя от суеты и спешки!

18.01.2017 - 13:04

С наступлением цифровой эры она не ушла в прошлое, но и не станет будущим. Аналоговая фотография превратилась в настоящее для ценителей особой эстетики и романтики. Гурманы фотоискусства по-прежнему ценят плёночную цветопередачу и зернистость, которая добавляет снимку художественности. Они ищут метафоры в простой жизни и пытаются поймать случайность.

Для плёночного фотографа непозволительная роскошь щёлкать затвором бездумно.

Он как художник, набрасывает эскиз, выстраивает силуэт, просит замереть… и момент запечатлён. И если цифровой снимок на этой стадии уже почти готов, то аналоговый только начинает зарождаться.

Чтобы увидеть отснятое, нужно уделить этому время и приложить усилия. Процесс проявления плёнки, благодаря этому, таинственный и непредсказуемый.

Сегодня цифровая фотография позволяет не упустить момент.  Аналоговая, в свою очередь, служит для того, чтобы этот момент сотворить.

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