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Мальчик с YouTube довел до слез ведущих программы «Утро. Студия хорошего настроения»

08.06.2017 - 13:06

Пожалуй, одна из главных задач каждого родителя – быть внимательными к потребностям наших детей. Даже если порой их желания нам не совсем понятны.

Как в случае с одним малышом, который попросил маму спеть песню «Пропала собака по кличке Дружок» для того, чтобы… Нет, рассказывать заранее не будем, это лучше увидеть.

Ведущие предположили, что ребенок просит снова спеть эту грустную песню, потому что надеется, что будет другая концовка. Так же как когда-то наши мамы и папы в детстве ходили на фильм о Чапаеве много раз с надеждой, что в конце кинокартины главный герой не утонет, а спасется.

Мальчик с YouTube довел до слез ведущих программы «Утро. Студия хорошего настроения»

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