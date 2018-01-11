﻿ Малый хрустальный глобус Надежды Скардино | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Малый хрустальный глобус Надежды Скардино

11.01.2018 - 20:19

Надежда Скардино выиграла Малый хрустальный глобус как лучшая биатлонистка по итогам индивидуальных гонок сезона, сообщили в программе «СТВ-спорт». В немецком Рупольдинге белоруска сегодня заняла седьмое место. А на этапе в шведском Эстерсунде ранее праздновала победу. По сумме двух гонок Скардино – лучшая.

Что до сегодняшней индивидуальной гонки, то ее победительницей стала итальянка Доротея Вирер. Также в тройке лучших – финка Кайса Макарайнен и канадка Розанна Кроуфорд. На старт сегодня вышли сразу пять белорусок. Три из них в итоге вошли в число 11 лучших. Дарья Домрачева – 6-ая, Надежда Скардино – 7-ая, а Ирина Кривко – 11-ая.

Надежда Скардино

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Легендарный Мартен Фуркад выграл индивидуальную гонку в немецком Рупольдинге
Легендарный Мартен Фуркад выграл индивидуальную гонку в немецком Рупольдинге
Дарья Домрачева
Четвёртый этап Кубка мира по биатлону открылся в немецком Оберхофе женской спринтерской гонкой
Дарья Домрачева. Фото: https://vk.com/bi_athlon
Домрачева заняла 7-е место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
Ирина Кривко
Ирина Кривко: Я и подумать не могла, что за всю карьеру в биатлоне мне удастся побывать на личном подиуме
Белорусские биатлонисты провалили гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции
Белорусские биатлонисты провалили гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции
Динара Алимбекова. Источник фото: instagram.com/dinarochka.a/
Женская спринтерская гонка откроет 3-й этап КМ по биатлону в Анси
Фото: instagram.com/dinarochka.a
Факты о биатлонистке Динаре Алимбековой, которая заменит Дарью Домрачеву на третьем этапе Кубка мира в Анси
Надежда Скардино. Источник фото: instagram.com/skardinon/
Белоруски заняли 7-е место в биатлонной эстафете в Хохфильцене
Все новости по теме Чемпионат мира по биатлону
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru