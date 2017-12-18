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Мама шестерых детей: «Люди известные – очень закрыты. Они не показывают свои семьи, не говорят о семейных ценностях»

18.12.2017 - 18:39

Новости Беларуси. О семейных ценностях и демографической безопасности говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Светлана Ширвель, журналист, мать шестерых детей:
Пропагандировать нужно не в школе семейные ценности, а практики должны приходить, показывать, популяризировать семейные ценности.

У нас очень информационное поле открытое, а люди очень закрытые.

Никто не знает, как живут наши политики, никто не знает, как живут лидеры мнений, хотя информационное поле открытое: и Интернет, и газеты, и телевидение. Но у нас не популяризируется… Люди известные – очень закрыты. Они не показывают свои семьи, они не говорят о семейных ценностях, они не показывают своих детей. Я считаю, нужно не теории разводить, а показывать своим примером.

Семейные ценности: «Что происходит»

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