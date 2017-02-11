новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

Мамин день: каким сотрудницам ежемесячно положены сутки оплачиваемого отпуска?

11.02.2017 - 20:35

Новости Беларуси. В коллективном договоре можно улучшить условия труда многодетных женщин, рассказали в программе «Открытый разговор».

Александр Щекович, заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов:
Трудовой кодекс, сам по себе, это – тот минимальный набор законодательных актов, который положен человеку государством.

Есть ещё один нормативный документ, который называется коллективный договор.

С помощью которого на предприятии, где есть  профсоюзная организация, мы улучшаем условия трудового законодательства. Например, женщина, которая имеет ребёнка-инвалида, либо несколько детей до 16 лет, имеет один день в месяц оплачиваемого отпуска. День оплачен может быть. Кто-то в коллективных договорах прописывает еженедельно (там, где более 3 детей) оплачиваемый.

Хотя в законодательстве прописан только 1 день, можно прописать больше.

К сожалению, не все это знают, так называемый мамин день, когда мама может воспользоваться – 1 день в месяц, соответственно законодательству, и побыть с ребёнком. 

Материнство и работа – как защитить свои права?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Материнство и работа – как защитить свои права: «Открытый разговор»
Разрешат ли отправлять мам детей до 3 лет в командировки?
Сколько беременной можно работать за компьютером?
Перевести беременную работницу на лёгкий труд: что это значит и как оплачивается?
Могут ли беременную освободить от работы из-за токсикоза?
Вредные условия труда – что положено и куда жаловаться: «Открытый разговор»
Какие компенсации положены за вредные условия труда?
Как часто должны проверять условия труда и можно ли обжаловать результаты?
Все новости по теме Трудовые отношения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru