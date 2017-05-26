Марианна Щеткина назначена на должность национального координатора по достижению целей устойчивого развития

Новости Беларуси. Каким быть миру к 2030 году? Беларусь подключится к реализации глобальных целей устойчивого развития. Национальным координатором назначена заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Повестку дня-2030» обсудили мировые лидеры на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре 2015 года.

Саммит по устойчивому развитию собрал наибольшее количество глав государств в истории Организации. Свое видение мировой стратегии с трибуны Организации объединенных наций озвучил и Президент Беларуси Александр Лукашенко. 17 целей устойчивого развития направлены на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством, а также решение проблем, связанных с изменением климата.