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Марианна Щеткина назначена на должность национального координатора по достижению целей устойчивого развития

26.05.2017 - 13:39

Новости Беларуси. Каким быть миру к 2030 году? Беларусь подключится к реализации глобальных целей устойчивого развития. Национальным координатором назначена заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Повестку дня-2030» обсудили мировые лидеры на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре 2015 года.

Саммит по устойчивому развитию собрал наибольшее количество глав государств в истории Организации. Свое видение мировой стратегии с трибуны Организации объединенных наций озвучил и Президент Беларуси Александр Лукашенко. 17 целей устойчивого развития направлены на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством, а также решение проблем, связанных с изменением климата.

Марианна Щеткина назначена на должность национального координатора по достижению целей устойчивого развития

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