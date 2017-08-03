новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Марианна Щеткина: «Рост доходов населения – одна из приоритетных задач в Беларуси»

03.08.2017 - 08:48

Новости Беларуси. Рост доходов населения – одна из приоритетных задач в Беларуси. Ведь от этого напрямую зависит и демографическая динамика в стране. Об этом заявила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также сейчас идет активная работа с целью выровнять формулу «работа-семья». Особенно это касается молодых пар, которые стремятся и в карьере преуспеть и детей завести.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Самое главное богатство – это, естественно, люди этого государства. Но и наши программы и вообще наши комплексный подход по обеспечению условий для того, чтобы дети в семье были, это ведущая позиция в мире.

В то же время в Беларуси отмечается очень высокий показатель дошкольных учреждений – местами обеспечено почти 100% детей.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Бюджет прожиточного минимума, пенсии и детские пособия увеличены в Беларуси
Бюджет прожиточного минимума, пенсии и детские пособия увеличены в Беларуси
В Беларуси одиноких стариков официально будут принимать в замещающие семьи
В Беларуси одиноких стариков официально будут принимать в замещающие семьи
Неблагополучные семьи в Беларуси будет контролировать спецгруппа
В учреждениях образования Беларуси начали формировать списки детей, нуждающихся в материальной помощи
В учреждениях образования Беларуси начали формировать списки детей, нуждающихся в материальной помощи
Закон о ветеранах в Беларуси пересмотрят
Закон о ветеранах в Беларуси пересмотрят
Пособия на детей до трех лет не будут зависеть от средней зарплаты в Беларуси и будут пересчитываться дважды в год
Пособия на детей до трех лет не будут зависеть от средней зарплаты в Беларуси и будут пересчитываться дважды в год
Вдохнуть глоток свободы: в Гомеле в 10-й раз состоялась премьера международного проекта «Спектакль в тюрьме»
Вдохнуть глоток свободы: в Гомеле в десятый раз состоялась премьера международного проекта «Спектакль в тюрьме»
Совместное благоустройство города: Витебск готовится к своему Дню рождения и «Славянскому базару»
Совместное благоустройство города: Витебск готовится к своему Дню рождения и «Славянскому базару»
Все новости по теме Государственная социальная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru