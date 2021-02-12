Марина Ленчевская: надеюсь, на весенней сессии будет принят закон о защите персональных данных
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Сегодня Президент сказал о том, что изменения в Конституции понятия нейтралитета будут возможны только после того, когда произойдут изменения в понятии национальной безопасности. Что конкретно Президент имел в виду?
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я не думаю, что понятие национальной безопасности будет изменено. Национальная безопасность она и есть национальная безопасность. Но появляются новые вызовы, новые угрозы, и есть определенный перечень индикаторов, благодаря которым мы можем посмотреть, насколько обеспечена эта национальная безопасность.
Кирилл Казаков:
После августа появится какая-то строчка о том, каким образом мы должны защищаться в том же информационном мире?
Марина Ленчевская:
Я думаю, что не только в саму концепцию, но и в ряд законов будут внесены определенные изменения. Возвращаясь к вопросу, который был задан Юлии насчет буллинга, – сегодня мы готовим. Он, в принципе, уже готов, я надеюсь, что на весенней сессии этот закон будет принят. Это закон о защите личных персональных данных. Параллельно сегодня есть административная ответственность за незаконное распространение таких данных. Предлагаем вносить изменения и в Уголовный кодекс. Если кто-то незаконно предоставил чьи-то личные персональные данные и эти действия повлекли вред здоровью или имуществу, то возникает уголовная ответственность. Нечего миндальничать – если с нами пытаются играть по таким правилам, то мы ответим достаточно достойно.
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Николай Мартынов: у нас нет тех природных ископаемых, где могли бы появиться или появляться олигархи
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы говорим сейчас о партиях. Очень часто на Западе получается так, что крупные промышленники, люди бизнеса формируют некие картели, которые политически представлены потом в парламенте, чтобы лоббировать свои экономические интересы. Как вы думаете, если мы перейдем на партийную систему, у нас может возникнуть такая история? Либо у нас что-то более чистое будет, более идеологическое? Вам как человеку бизнеса понятнее ли для того, чтобы иметь своих протеже в парламенте?
Николай Мартынов, директор кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Прогнозировать, как это может получиться, но в такой маленькой стране, как Беларусь – это возможно, но практически у нас это гораздо чище и прозрачнее может получиться. Здесь может быть, но я думаю, что у нас нет тех природных ископаемых, где могли бы появиться или появляться олигархи.
Кирилл Казаков:
Смотрите, есть Украина, есть транспортные пути, железная дорога, порты, аэропорты, есть инфраструктура, которая сейчас конкретно лоббируется некоторыми партиями.
Политолог: в чем проблема, что из 15 зарегистрированных партий три-четыре у нас могут назвать?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Вообще, сейчас в мире в XXI веке политическая многопартийность почти во всех странах себя дискредитировала.
Кирилл Казаков:
То, о чем я и говорю. Так ли нужны партии?
Николай Щекин:
Первое – лоббирование интересов, второе – практически все (посмотрите – США, Франция, Германия) политические партии основываются на коррупционных составляющих, только узаконенных. Лоббирование – это же и есть, по большому счету, коррупция. Вы совершенно правы в том, что Беларусь не обладает такими ресурсами. Растащить Беларусь можно, но структура нашего общества и белорусской экономики не позволяет нам сделать так, как это в России: сделать одну провластную партию, потом ее угробить, сделать вторую провластную партию, потом опять угробить, и сейчас третью. Мы не потянем.
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